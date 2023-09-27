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Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Отечественные банки начали принимать оплату по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за рубежом. Такая схема уже работает в некоторых странах СНГ, в Турции и Юго-Восточной Азии — например, в Таиланде и Лаосе, сообщил «Известиям» партнер «Яков и партнеры» Илья Иванинский.

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Он добавил: такую возможность запустили как минимум два российских банка. Для этого они договариваются с кредитными организациями из других стран. Для клиентов система действует так же, как в РФ: турист сканирует код и подтверждает операцию, пояснил спикер.

О запуске такой опции заявлял МТС Банк. Через него схема пока работает только в Таджикистане, отметил член генерального совета «Деловой России», гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. По его словам, в Узбекистане такой метод приема оплаты внедрил Капитал Банк. В целом эта система активно используется еще в Турции и на Кубе.

Сейчас услугу тестируют пять российских кредитных организаций, сообщил эксперт. Однако информация о них закрыта, поскольку есть риск наложения вторичных санкций.

Рынок и бизнес гибко адаптируются к нынешним условиям и находят решения, которые позволяют гражданам проводить безналичные платежи и переводы, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Там добавили: применяемые технологии и география охвата зависят в том числе от договоренностей с зарубежными участниками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коды идут: российские банки запустили оплату по QR через СБП за границей

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