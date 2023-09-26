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В ОП РФ подвели итоги наблюдений за работой платформы ДЭГ на выборах

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Фото: Общественная палата РФ
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В Общественной палате (ОП) России во вторник, 26 сентября, провели круглый стол, в ходе которого IT-специалисты, криптографы и представители партий подвели итоги наблюдения за работой платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Сопредседатель Координационного совета ОП по контролю за голосованием и глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ-2023 Олег Артамонов сообщил, что эксперты выдвинули много интересных инициатив. Кроме того, он также отметил, что в этом году число наблюдателей за дистанционным электронным голосованием увеличилось вдвое, превысив две сотни.

Сопредседатель совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев акцентировал свое внимание на важном инструменте «цифровой сейф-пакет» ОП, который зафиксировал, что какие-либо изменения не были внесены при подведении итогов голосования.

Помимо этого, по словам Григорьева, экспертная группа каждый год совершенствует стандарты общественного наблюдения за электронным голосованием.

«Все предложения здесь принимаются. Что касается работы по этой тематике в рамках Координационного совета, я полностью это поддерживаю, как и было все эти годы», — объяснил он.

ДЭГ с барьерами: в РФ пока не запретят голосовать через VPN из-за рубежа
Делает ли это систему более уязвимой для хакеров

Ранее, 20 сентября, председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) по ДЭГ Олег Артамонов рассказал «Известиям», что голосование посредством ДЭГ из-за рубежа через VPN-сервисы не несет угрозы для системы онлайн-голосования в отличие от зарубежных IP-адресов.

Он пояснил, что техническая возможность проголосовать из-за рубежа посредством ДЭГ через VPN-сервисы с серверами приземления в России сохраняется. При этом в ТИК ДЭГ не видят перспективы легализации такого способа «поставить галочку», так как нет гарантии его работоспособности.

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