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В Подмосковье полиция задержала наркоторговца-трансгендера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В городе Одинцов Московской области возле филиала МГИМО полицейские задержали трансгендера с наркотиками. Об этом 26 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что полицейские заметили его вечером на улице Говорова, когда патрулировали район. Наркоторговец вышел из арендованной машины, но сразу заметил правоохранителей, испугался, полез обратно в салон автомобиля и попытался уехать от полиции, но не успел.

Сотрудники полиции сначала подумали, что перед ними девушка, однако, когда они увидели водительские права, по которым это был житель Московской области по имени Сергей, то заподозрили что-то неладное и приняли решение доставить его в отдел. Там после обыска его сумочки было найдено два пакетика с наркотиками внутри. После этого трансгендер признался, что он ехал делать закладку.

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Ранее в конце августа в Новой Москве правоохранители задержали наркоторговца при попытке спрятать более 35 кг гашиша. Злоумышленнику предъявили обвинение о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

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