Улицу баров в круглосуточном формате откроют в Самарканде

В конце сентября власти Самарканда планируют запустить полноценную улицу баров. Предполагается, что заведения на ней будут работать круглосуточно. Данная мера позволит повысить туристическую привлекательность города в глазах российских туристов. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил заместитель губернатора Самаркандской области по туризму и культурному наследию Рустам Кобилов.

Улица баров будет расположена неподалеку от самаркандского пивзавода. Здесь уже действует несколько питейных заведений. Однако власти планируют довести их число до нескольких десятков, добавить к барам рестораны, дискотеки и караоке и одновременно перевести их в круглосуточный режим работы. Эта мера — ответ на запрос российских туристов. «Туристы из России ждут, чтобы город жил днем и ночью. Мы идем на встречу их пожеланиям», — отметил Кобилов.

Особое внимание власти намерены уделить вопросам безопасности. Соответствующая работа проводится совместно с МВД и частными охранными предприятиями.

Турпоток из России в регион стабильно растет. В 2022 году Самаркандскую область посетили 100 тыс. человек. По итогам 2023 года ожидается до 150 тыс., сказал чиновник Этому способствует и развитие прямого авиасообщения с российскими городами. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга имеются рейсы из Сочи, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и Минеральных Вод. 24 сентября также запущен прямой рейс из Казани.

Российские туристы занимают первое место среди иностранных гостей. Согласно данным Агентства статистики при президенте республики Узбекистан, за январь–август 2023 года с целью отдыха и досуга в страну въехало 466,9 тыс. иностранных граждан. Из них 155,5 тыс. человек — россияне.