Генсек ООН Гутерриш оценил уровень ядерной угрозы в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к ликвидации ядерного оружия. Как заявил глава всемирной организации, риск применения вырос до уровня времен холодной войны, передает телеканал «Известия». Договор о запрещении испытаний нужно ратифицировать всем странам. Государства призывают продолжить переговоры о разоружении. 26 сентября ООН отмечает международный день борьбы за полную ликвидацию ядерных арсеналов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.