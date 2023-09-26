В Москве мужчину арестовали за избиение незнакомца на детской площадке

Мужчину обвинили в избиении незнакомца на детской площадке в Москве. Суд арестовал его на два месяца, до 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во вторник, 26 сентября.

Адвокат попросил в ходе судебного заседания о смягчении меры пресечения до домашнего ареста, однако суд не удовлетворил эту просьбу, сообщает телеканал «360».

19-летнему молодому человеку предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Он не признал вину, передает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел 23 сентября во дворе жилого дома на Мичуринском проспекте. Причиной драки стал конфликта детей во дворе. Обвиняемый вместе со своими сообщниками избил незнакомца и сломал ему нос.

Ранее, 20 сентября, 21-летний спортсмен избил в Москве подростка из-за сделанного замечания. Он нанес подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. В результате побоев 15-летнего подростка в тяжелом состоянии госпитализировали.