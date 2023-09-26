МЭР спрогнозировал укрепление рубля до 87,5 за доллар в июне 2024 года

Курс доллара опустится до 87,5 рубля к июню 2024 года. Такой прогноз дало Министерство экономического развития РФ, сообщило 26 сентября агентство «Интерфакс».

По его данным, 22 сентября правительство РФ одобрило прогноз социально-экономического развития РФ на 2024–2026 годы, составленный профильным министерством.

В нем утверждается, что в декабре 2023 года курс составит около 94,3 руб. за доллар и 105,0 руб. за евро. К июню 2024-го рубль укрепится до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро.

«С середины 2024 года курс российской валюты к доллару стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей за доллар», — отметили в Минэкономразвития.

Ранее, 19 сентября, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев предположил, что осенью российская нацвалюта может укрепиться до 93 рублей за доллар. При этом он уточнил, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня в 101 рубль за доллар.

12 сентября российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.