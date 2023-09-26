За неделю больше миллиона россиян заболели гриппом и ОРВИ

В России за неделю более 1,2 млн человек заболели гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости связан с холодной погодой и увеличением числа контактов в коллективах, сообщает телеканал «Известия». Наиболее высокий уровень распространения инфекции выявлен в 26 регионах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.