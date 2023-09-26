Медведев сообщил о 325 тыс. принятых на контрактную службу в ВС человек

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о более чем 325 тыс. принятых на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом он рассказал на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими.

«С момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек», — отметил зампред.

Он добавил, что работа по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и политической подготовкой военнослужащих продолжается.

Также Дмитрий Медведев рассказал о своей поездке с проверкой по поручению президента на полигон в ДНР. Он добавил, что в ходе этой поездки ему довелось пообщаться с рядовыми и офицерами, которые обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке и осуществляют боевое слаживание подразделений.

« <...> Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу», — сказал он.

Медведев заключил, что подготовка личного состава ведется на должном уровне.

Ранее, 3 сентября, Дмитрий Медведев сообщал о 280 тыс. поступивших на контрактную службу человек. По его словам, часть принятых на службу по контракту людей — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.

Минобороны 3 июня сообщило о росте числа желающих служить по контракту. Наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области.

«Известия» 9 июля показали процедуру приема добровольцев на контрактную службу. Отмечалось, что в России вырос на это спрос. Так, тысячи добровольцев по всей стране собираются получить военную специальность и отправиться в зону проведения спецоперации.