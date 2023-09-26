Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

Медведев сообщил о 325 тыс. принятых на контрактную службу в ВС человек

Медведев: с 1 января в ВС России принято более 325 тыс. человек
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о более чем 325 тыс. принятых на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом он рассказал на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими.

«С момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек», — отметил зампред.

Он добавил, что работа по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и политической подготовкой военнослужащих продолжается.

Также Дмитрий Медведев рассказал о своей поездке с проверкой по поручению президента на полигон в ДНР. Он добавил, что в ходе этой поездки ему довелось пообщаться с рядовыми и офицерами, которые обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке и осуществляют боевое слаживание подразделений.

« <...> Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу», — сказал он.

Медведев заключил, что подготовка личного состава ведется на должном уровне.

По своему желанию: добровольцы СВО получат удостоверения ветерана
Вместе с документом им предоставят льготы и субсидии ветеранов боевых действий

Ранее, 3 сентября, Дмитрий Медведев сообщал о 280 тыс. поступивших на контрактную службу человек. По его словам, часть принятых на службу по контракту людей — лица, пребывавшие в запасе, часть — добровольцы.

Минобороны 3 июня сообщило о росте числа желающих служить по контракту. Наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области.

«Известия» 9 июля показали процедуру приема добровольцев на контрактную службу. Отмечалось, что в России вырос на это спрос. Так, тысячи добровольцев по всей стране собираются получить военную специальность и отправиться в зону проведения спецоперации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023