Экспорт зерна из России вырос более чем в два раза

Экспорт зерна из России за три года вырос в 2,2 раза. Согласно данным ФТС на середину сентября, он составил 44,6 млн т, сообщает телеканал «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в этом сезоне общий вывоз зерна должен составить 60 млн т. Рост экспорта зерна на старте этого сельскохозяйственного года обусловлен большими переходящими запасами с прошлого сезона, заметили в Минсельхозе. Так, в 2022–2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 млн т зерновых, напомнили в министерстве. Тогда за рубеж вывезли 60 млн т, что является рекордным показателем.

На данный момент урожай уже составил более 123 млн т зерна. Ситуация с поставками российской сельхозпродукции ухудшилась на фоне введенных Западом санкций, препятствующих попаданию зерна и удобрений из РФ на мировые рынки. В частности, от системы SWIFT был отключен Россельхозбанк. Для решения проблемы вывоза как российского, так и украинского зерна по Черному морю в июле 2022 были подписаны пакетные Стамбульские соглашения.

«Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись наши компании-экспортеры, российским производителям и переработчикам удалось сменить вектор своей деятельности на дружественные страны, одни из которых — государства ближнего зарубежья», — отмечается в документах министерства. Так, доля экспорта продукции АПК в эти страны увеличилась до 87%, речь идет о данных по итогам первого полугодия. По мнению экспертов, доход России от экспорта зерна может превысить $14 млрд.

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