Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил о растущем недовольстве поддержкой Украины в странах Запада. Об этом он рассказал «Известиям» 26 сентября.

«Я думаю, что среди рабочего класса западных стран всё больше растёт напряжённость, связанная с тем, куда их правительства тратят деньги», — отметил он.

По словам Риттера, финансы, потраченные на Украину, могли бы пойти на улучшение здравоохранения или на помощь нуждающимся группам населения, однако вместо этого западные государства тратят их на продолжение конфликта, «в котором они уже точно не выиграют».

Он также добавил, что правительства этих государств больше беспокоятся о «возмездии» со стороны Штатов, нежели о судьбе собственных граждан. Это вызывает всё большее недовольство среди граждан западных стран.

«Люди смотрят на действия Запада и спрашивают себя: «Что мы творим? Как мы оказались в такой ситуации и почему так низко опустились?» — подчеркнул экс-разведчик США.

Ранее, 23 сентября, экс-депутат бундестага Ян ван Акен призвал западные страны, в том числе Германию, отказаться от поставок оружия Украине. Он отметил, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе Украины настал конец.

22 сентября стало известно, что военная помощь, оказанная Украине с начала ее конфликта с Россией, обошлась Германии примерно в €5,2 млрд. Это в том числе «военные материалы и поставки от промышленности». Отмечалось, что при этом киевским властям не будет выставлен счет за оказанную помощь.

До этого, 20 сентября, руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак показал счет за всю помощь Украине, которую оказала его страна. Это оказалась сумма в размере 101 млрд злотых.

В августе министр иностранных дел Сергей Лавров оценил общую помощь Запада Киеву в $160 млрд за год. Он подчеркнул, что США, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, уже выделили Украине около $113 млрд, то есть по $900 с каждого домохозяйства плюс еще по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.