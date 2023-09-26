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Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова, предложившего возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге в качестве учебного заведения. На встрече с главой государства в Кремле 26 сентября Комиссаров рассказал, что в лицее предлагается с юных лет готовить воспитанников к госслужбе.

«Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», — пояснил свою цель ректор.

На вопрос президента, какие площади лицея планируется задействовать под учебное заведение, поскольку сейчас там располагается музей, Комиссаров отметил, что рассматриваются разные варианты. По его словам, для этого можно было бы использовать как новые, так и исторические площади. При этом о необходимости предоставить финансирование сейчас речь не идет, поскольку сам проект еще не готов.

«Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — отметил Комиссаров.

«Хорошо. Давайте», — поддержал Путин.

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Комиссаров также добавил, что к настоящему моменту РАНХиГС — это крупнейшее учебное заведение в Европе, в нем насчитывается 47 филиалов. Кроме того, в академии отдельно идет работа по подготовке социальных координаторов созданного президентом РФ фонда «Защитники Отечества». Он назвал это важным и нужным делом.

Ранее, 13 июля этого года, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС. Отмечалось, что перспективы Комиссарова на должности ректора будут зависеть только от него.

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