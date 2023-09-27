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Врачебное тело: для обучения хирургов создали манекен с органами животных

Как новый симулятор избавит оперирующих медиков от преждевременного «эффекта выгорания»
Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
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Ученые-медики разработали тренажер для отработки хирургами навыков операций через микропроколы в теле пациента. Это манекен торса человека, в котором в анатомическом порядке размещают комплекты органов животных. Реалистичность симулятору добавляет искусственная система кровотока. Учебный комплекс снабжен мониторами для вывода на экран видео зоны операции. Тренажер позволит молодым специалистам отработать полный цикл оперативного вмешательства в организм человека. Эксперты отмечают актуальность новой методики, однако сомневаются в том, что она будет экономически оправданна.

Анатомически подобный симулятор

В Учебном центре врачебной практики PraxiMedica Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова разработали тренажер для отработки хирургических операций, которые проводятся через небольшие проколы в теле пациента. Такой метод оперативного вмешательства в организм человека — тренд современной высокотехнологичной медицины. Он позволяет провести манипуляции без широких разрезов кожных покровов, благодаря чему у пациента не остается видимых следов операции.

Сам тренажер представляет собой манекен человеческого торса, в который, соблюдая все анатомические принципы, помещают комплексы органов животного происхождения. Таким образом, симулятор позволяет будущим хирургам проводить тренировки на материале, максимально приближенном к реальному.

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Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Схема тренажера

Студенты будут работать на настоящих органах, которые сохраняют свою природную конфигурацию и структуру и размещены в манекене ровно так же, как и в теле человека. Причем это не просто отдельно лежащие «детали», а в целом органокомплекс. Благодаря чему будущие хирурги на практике научатся ориентироваться в сплетениях сосудов, лимфоузлов и прочих важных структур, различать и отделять одни ткани от других, — пояснил «Известиям» принцип устройства тренажера специалист по управлению проектом УЦВП PraxiMedica Денис Шимановский.

Он добавил, что манекен также снабжен системой искусственного кровотока. Поэтому, если студент будет неосторожен, ему придется устранять последствия кровотечения, как это происходит во время настоящей операции.

Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

— Аналогов тренажеру в мире нет. Его уникальность — в реальном контакте с живой тканью, полном сохранении анатомичности и моделировании кровотока и кровотечений. Единственный аналог — экспериментальное животное. Но наш тренажер намного экономичнее и гуманнее, — в свою очередь прокомментировал достоинства манекена директор УЦВП PraxiMedica Реваз Харчилава.

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Как избежать «эффекта выгорания»

Менеджер проекта Рустам Мухамедиев рассказал «Известиям», что кроме муляжа человеческого тела тренажер оборудован двумя мониторами. На первый из них выводится изображение с эндовидеокамеры. Ее во время операции помещают внутрь «организма» манекена, что позволяет врачу видеть и контролировать зону для хирургических манипуляций.

На второй монитор выводятся видеоуроки, записанные хирургами-профессионалами. Изучая ее, молодой специалист запоминает технику выполнения операций и далее самостоятельно повторяет ее на манекене.

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Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

— Все уроки разработаны практикующими врачами — это записи реальных операций с анимированными подсказками для студентов. Если студент их будет правильно выполнять, он успешно проведет операцию. Вместе с тем система оснащена голосовым управлением. Поэтому хирургу не нужно отвлекаться, класть инструменты и брать в руки мышку, чтобы в нужный момент остановить или перемотать видео, — объяснил Рустам Мухамедиев.

Он добавил, что «умный помощник» оснащен чат-ботом. Он помогает ориентироваться в системе уроков и проводит тестирование после операции. По итогам проверки студент получит рекомендации по дальнейшему обучению на тренажере. По мнению специалиста, система поможет обучающимся быстрее приступить к собственной операционной практике. Достаточно нескольких занятий на манекене, чтобы молодой хирург почувствовал уверенность в своих действиях. Кроме того, предложенная методика поможет избежать «эффекта выгорания».

В подтверждение этого тезиса Денис Шимановский привел данные исследований, которые показывают, что в России 60% из тех молодых людей, кто изначально хотели посвятить себя хирургии, еще на стадии обучения не выдерживают и уходят из профессии. Ученые надеются, что новая разработка поможет снизить этот показатель.

Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

— В настоящее время система подготовки хирургов в большей степени опирается на теорию. И современные условия не позволяют осуществить практическую подготовку специалистов в том объеме, в котором это необходимо. Поэтому внедрение подобных тренировочных комплексов — безусловно, положительное явление, — прокомментировал разработку заместитель директора по научной работе НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, заслуженный врач РФ Андрей Демко.

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Обучение хирурга с помощью мертвых биологических органокомплексов не заменит в полной мере реальной операции, считает заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Сергей Зинченко.

Упругость, устойчивость на разрыв и другие характеристики у трупного материала значительно изменяются по сравнению с живыми тканями, — сказал он.

Фото: пресс-служба МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Специалист пояснил, что для хирурга в процессе обучения важно освоить последовательность действий при операции. Для этих целей вполне подойдут виртуальные тренажеры. При внедрении тренажера могут возникнуть сложности экономического плана, поскольку для каждой тренировки потребуется новый органный комплекс, отметил он. Также необходимо постоянно очищать и обрабатывать оборудование для предотвращения микробных загрязнений.

Первые прототипы нового тренажера будут внедрены в практику уже в конце 2023 года, рассказал Денис Шимановский. При этом изначально будущие хирурги будут оттачивать навыки на эксклюзивном манекене в стенах Учебного центра. Запуск серийного производства манекенов и отладка системы изготовления сертифицированных биологических органокомплексов займет два-три года. После чего тренажеры будут поставляться в хирургические отделения по всей стране, а также в заинтересованные зарубежные организации.

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