Эксперт рассказал, можно ли заряжать iPhone 15 с помощью кабеля от Android

Использование кабелей от смартфонов на Android никак не влияет на зарядку нового iPhone. Об этом 26 сентября заявил обозреватель «Известий» Иван Черноусов.

«В первую очередь на износ аккумулятора влияет блок питания, который владелец смартфона использует. Apple рекомендует заряжать девайс от 20 Вт адаптера, вот этой рекомендации действительно стоит придерживаться. Потому что если, условно, вы будете заряжать iPhone от 100 Вт адаптера, то тогда аккумулятор действительно износится быстрее», — сказал он.

Кроме того, в настройках iOS 17 для iPhone 15 серии появилась опция, где можно выставить уровень заряда, после которого девайс автоматически перестанет заряжаться, отметил эксперт.

«Я бы рекомендовал пополнять емкость аккумулятора до 80%. Таким образом, аккумулятор устройства прослужит вам дольше. А основное требование к кабелю — чтобы это не был дешевый китайский кабель с какого-нибудь «Алиэкспресса». Любые другие кабели от Android-девайсов, такие как, например, Samsung и другие, использовать можно», — заключил Черноусов.

22 сентября в мире стартовала продажа iPhone 15. Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов сказал в разговоре с «Известиями», что при разработке серии новых iPhone верх взял холодный расчет: команда Тима Кука осознала, что фанатам будет достаточно переноса камеры и выреза Dynamic Island из прошлогодних iPhone 14 Pro в младшие по рангу iPhone 15 и 15 Plus, а оставшиеся инновации можно перенести еще на год.