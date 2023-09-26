Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

Эксперт рассказал, можно ли заряжать iPhone 15 с помощью кабеля от Android

Обозреватель Черноусов: использование кабеля от Android никак не влияет на зарядку iPhone 15
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Использование кабелей от смартфонов на Android никак не влияет на зарядку нового iPhone. Об этом 26 сентября заявил обозреватель «Известий» Иван Черноусов.

«В первую очередь на износ аккумулятора влияет блок питания, который владелец смартфона использует. Apple рекомендует заряжать девайс от 20 Вт адаптера, вот этой рекомендации действительно стоит придерживаться. Потому что если, условно, вы будете заряжать iPhone от 100 Вт адаптера, то тогда аккумулятор действительно износится быстрее», — сказал он.

Кроме того, в настройках iOS 17 для iPhone 15 серии появилась опция, где можно выставить уровень заряда, после которого девайс автоматически перестанет заряжаться, отметил эксперт.

«Я бы рекомендовал пополнять емкость аккумулятора до 80%. Таким образом, аккумулятор устройства прослужит вам дольше. А основное требование к кабелю — чтобы это не был дешевый китайский кабель с какого-нибудь «Алиэкспресса». Любые другие кабели от Android-девайсов, такие как, например, Samsung и другие, использовать можно», — заключил Черноусов.

Яблоко разброда: Сеть заполонили подделки новинок Apple
Какие гаджеты пользуются у мошенников популярностью и на что обращать внимание при покупке

22 сентября в мире стартовала продажа iPhone 15. Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов сказал в разговоре с «Известиями», что при разработке серии новых iPhone верх взял холодный расчет: команда Тима Кука осознала, что фанатам будет достаточно переноса камеры и выреза Dynamic Island из прошлогодних iPhone 14 Pro в младшие по рангу iPhone 15 и 15 Plus, а оставшиеся инновации можно перенести еще на год.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023