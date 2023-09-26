Собянин назвал сеть Wi-Fi в Москве одной из крупнейших в мире

В Москве общее количество точек подключения к городской сети Wi-Fi достигло почти 25 тыс. в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале во вторник, 26 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Чиновник отметил, что в этом году столичной городской сети Wi-Fi исполняется 10 лет. По его словам, за это время она стала одной из самых крупных и разветвленных сетей беспроводного интернета в мире.

Городскую сеть Wi-Fi начали запускать с Фрунзенской набережной. С 2013 года точки доступа начали появляться в студенческих общежитиях и парках, отмечает сайт aif.ru. В 2016 году он заработал на центральных улицах города, а в 2017 году — в первых библиотеках и культурных учреждениях, сообщает агентство городских новостей «Москва». В 2023 году, по словам Собянина, количество точек доступа достигло почти 25 тыс.

Мэр отметил, что больше всего трафика приходится на студенческие общежития. Помимо этого к бесплатному интернету активно подключатся на Манежной площади, в Парке Горького, на Охотном Ряду, в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», пишет РИАМО.

Собянин добавил, что городской сетью можно пользоваться без повторной авторизации в течение суток, перемещаясь по городу, сообщает телеканал «360».

Ранее в сентябре стало известно, что к единой сети Wi-Fi подключили все столичные школы. Для этого установили около 70 тыс. точек доступа. Для подключения к такой сети ученикам необходимо ввести данные учетной записи mos.ru, отмечает «Москва 24».