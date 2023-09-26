Связывающую Самару и Тольятти экотропу откроют 29 сентября

В Самаре на стадионе «Самара Арена» 29 сентября состоится торжественное открытие большой самарской тропы, проложенной по живописным местам региона, от Самары до Тольятти.

В этот день туристы и волонтеры, а также все желающие пройдут по маршруту тропы через лесопарк «Дубки» до Студеного оврага. По дороге они будут убирать мусор. Также планируется участие в этом мероприятии представителей общественности и органов государственной и муниципальной власти.

НИА «Самара» уточняет, что проект «Большая самарская тропа» стал победителем Конкурса президентских грантов. Его реализовали с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Цель проекта — формирование экологической культуры поведения в природной среде.

Тропа состоит из нескольких альтернативных маршрутов различного уровня сложности. Длина основной ветки — 100 км, а общая протяженность всех маршрутов — порядка 200 км. На протяжении пути установлены маркерные знаки и стенды с навигацией, а также правилами поведения в лесных зонах и на особо охраняемых природных территориях. Дается информация о растительном и животном мире.

Тропу можно будет пройти с ночевкой в палатках или в гостиницах и кемпингах. Кроме того, есть возможность доехать до определенной точки на автомобиле или электричках ветки Самара — Жигулевское море.

Ранее Самарская область вошла в топ-15 российских регионов, где туристы предпочитали отдыхать этим летом. Южные регионы страны в рейтинг не включили. Список составил портал бронирования «Санатории-России.рф».