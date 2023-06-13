Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Недвижимость
За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
Общество
Синоптик пообещал москвичам летнюю жару на этой неделе

Самарская область вошла в топ-15 регионов по популярности отдыха летом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самарская область вошла в топ-15 российских регионов, где туристы предпочитают отдыхать этим летом. Южные регионы страны в рейтинг не включили. Список составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Так, в первую пятерку включены Московская область (6,9 тыс. рублей в сутки), Башкирия (7,2 тыс. рублей), Татарстан (4,5 тыс. рублей), Тюменская область (6,5 тыс. рублей), а также Калининградская область (5,7 тыс. рублей). В эту стоимость включены не только проживание и трехразовое питание, но и лечебно-оздоровительные процедуры.

Самарская область занимает в рейтинге 12-е место. Сутки отдыха и лечение в санаториях региона обойдутся в 4,5 тыс. рублей.

А вот дешевле всего летом отдохнуть и подлечиться будет в санаториях Саратовской области, Мордовии и Кировской области, от 3,8 тыс. рублей до 4,1 тыс. рублей в сутки.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, которые приводит НИА «Самара», многие санатории не готовы к наплыву гостей. Относительно питания и оздоровительных процедур у отдыхающих претензий нет, чего не скажешь о сервисе и комфорте обслуживания.

Ранее Самарская область вошла в тройку самых популярных регионов Приволжского федерального округа по программе туристического кешбэка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023