Самарская область вошла в топ-15 регионов по популярности отдыха летом

Самарская область вошла в топ-15 российских регионов, где туристы предпочитают отдыхать этим летом. Южные регионы страны в рейтинг не включили. Список составил портал бронирования Санатории-России.рф.

Так, в первую пятерку включены Московская область (6,9 тыс. рублей в сутки), Башкирия (7,2 тыс. рублей), Татарстан (4,5 тыс. рублей), Тюменская область (6,5 тыс. рублей), а также Калининградская область (5,7 тыс. рублей). В эту стоимость включены не только проживание и трехразовое питание, но и лечебно-оздоровительные процедуры.

Самарская область занимает в рейтинге 12-е место. Сутки отдыха и лечение в санаториях региона обойдутся в 4,5 тыс. рублей.

А вот дешевле всего летом отдохнуть и подлечиться будет в санаториях Саратовской области, Мордовии и Кировской области, от 3,8 тыс. рублей до 4,1 тыс. рублей в сутки.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, которые приводит НИА «Самара», многие санатории не готовы к наплыву гостей. Относительно питания и оздоровительных процедур у отдыхающих претензий нет, чего не скажешь о сервисе и комфорте обслуживания.

Ранее Самарская область вошла в тройку самых популярных регионов Приволжского федерального округа по программе туристического кешбэка.