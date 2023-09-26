Виновного в ДТП с тремя пострадавшими отправили под домашний арест в Брянске

Володарский районный суд Брянска выбрал меру пресечения в отношении водителя, сбившего двух взрослых и ребенка. 26-летний мужчина получил два месяца домашнего ареста.

В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области NASHBRYANSK.RU сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека».

ДТП произошло 22 сентября на улице Никитина в Брянске. Предварительно установлено, что водитель Kia, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, выехал на тротуар и сбил трехлетнего ребенка и двух женщин 21 и 57 лет.

У девочки закрытая черепно-мозговая травма. Ребенка доставили в реанимацию. Женщины также госпитализированы с многочисленными травмами.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что чемпион мира по пауэрлифтингу Владимир Муравлев стал участником ДТП со смертельным исходом в Хакасии. Авария произошла на трассе Абакан — Саяногорск. Автомобиль под управлением Муравлева выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, которую отбросило под ехавший рядом Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погиб пассажир Toyota, ее водителя доставили в больницу с серьезными травмами.