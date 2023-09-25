Чемпион мира по пауэрлифтингу устроил смертельное ДТП в Хакасии

Чемпион мира по пауэрлифтингу Владимир Муравлев стал участником ДТП со смертельным исходом в Хакасии. Об этом 25 сентября рассказал источник «Известий».

Авария произошла на трассе Абакан – Саяногорск. Автомобиль под управлением Муравлева выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, которую отбросило под ехавший рядом Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП погиб пассажир Toyota, ее водителя доставили в больницу с серьезными травмами. Муравлев и его пассажирка отказались от госпитализации.

По факту произошедшего проводится проверка.

Накануне три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области, еще столько же пострадали. Lada Kalina выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном «Газель» на 73-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов.