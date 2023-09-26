СКР начал проверку после падения ограждений на ж/д пути в Петербурге
Следователи начали проверку после повреждения железной дороги на севере Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Свою проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел вечером 25 сентября на участке дороги в районе станции Ланская. Конструкции железнодорожного моста обрушились на пути и повредили провода. Пострадавших нет, но произошла задержка поездов. К утру вторника движение восстановили. Ущерб и обстоятельства устанавливают специалисты, сообщает телеканал «78».
Ранее сообщалось, что в Петербурге в старинном жилом доме потолок обрушился на женщину. Женщина ненадолго потеряла сознание, а после ей пришлось самостоятельно выбираться из-под завалов.