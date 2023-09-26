Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца сентября

До конца сентября ожидается, что курс доллара будет торговаться в диапазоне 94–97 рублей, евро — 101–104 рублей, юаня — 12,9–13,5 рубля, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 26 сентября.

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 12:21 американская валюта торговалась на уровне 96,3 рубля, европейская — 102, китайская — 13,1. В начале августа доллар находился в районе 92 рублей, евро — 101,18 рубля, юань — 12,8 рубля.

«В течение прошлой недели курс доллара колебался в диапазоне 95,4–97,4 рубля за доллар. Центральный банк продавал валюту, нефть марки Brent была дорогой, а ожидания дополнительных мер по ограничению оттока капитала поддерживали рубль. Однако решение Федеральной резервной системы США сохранить процентные ставки без изменений на уровне 2,25–2,5% укрепило доллар на мировом валютном рынке и ограничило укрепление рубля. Рубль не смог преодолеть зону поддержки на уровне 95–95,3 рубля за доллар», — отметил Антонов.

По его словам, на внутренний валютный рынок негативное влияние оказывают геополитические риски, в результате нацвалюта может ослабеть до уровня 98 рублей за доллар.

«На сегодняшний день пара доллар/рубль торгуется на уровне 96 рублей. До пика налоговых выплат, который ожидается 28 сентября, рубль может продемонстрировать небольшой рост против иностранных валют, но он будет незначительным», — сказал эксперт, уточнив, что после 28 сентября нацвалюта потеряет поддержку от экспортеров.

Как объяснил аналитик, до конца сентября на рубль будет влиять, во-первых, налоговый период, который уже в настоящее время оказывает поддержку российской валюте.

«Во-вторых, для рубля будут иметь значение данные Росстата по недельной инфляции. В-третьих, позитивный фон создает бюджетный процесс, так как в бюджете 2024 года уже заложены более оптимистичные цифры по доходам, чем на этот год», — добавил он.

В то же время эксперт напомнил, что Центробанк РФ еще на прошлой неделе завершил операции «зеркалирования» покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и это может быть сигналом для продажи рублей.

«В целом до конца этой недели можно ожидать курс доллара в 94–97 рублей, евро — 101–104 рубля, юаня — 12,9–13,5 рубля», — заключил Антонов.

Ранее, 12 сентября, российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Глава государства подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.