У тренера сына Евгения Плющенко пропало удостоверение мастера спорта

У тренера младшего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской Ангелины Кальницкой пропали удостоверение мастера спорта, аттестат об образовании и телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 26 сентября.

Отмечается, что она обратилась в полицию. По словам девушки, она не может утверждать, что пропажа вещей и документов была кражей.

Telegram-канал пишет, что без удостоверения Кальницкая не сможет участвовать в соревнованиях за рубежом. Также из-за этого девушку могут отстранить от тренерской деятельности в академии Angels of Plushenko.

В начале сентября стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная присоединилась к команде хореографов, работающих с юниорами в академии двукратного олимпийского чемпиона Плющенко. Отмечалось, что спортсменка будет помогать юным фигуристам в свободное от своего тренировочного процесса и соревнований время.

Тогда бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин посчитал, что девушка не сможет совмещать тренировки и работу в академии. Также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подчеркнула, что у Косторной нет соответствующего опыта.