Папа римский Франциск заявил, что все больше западных стран понимает, что боевые действия против РФ и передача вооружения Украине бесперспективны. Об этом 26 сентября сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом.

«Разрешение конфликта папа видит за столом переговоров. Он подтверждает, что всё больше стран Запада склоняется к их необходимости», — рассказал он подробности беседы с папой римским ИА Regnum.

По словам Севастьянова, понтифик также указал, что Россию нельзя ограничивать западными санкциями. Он отметил, что папа римский пожелал РФ достичь справедливого мира.

Агентство пишет, что понтифик принял в Ватикане Севастьянова с его супругой — оперной певицей Светланой Касьян в понедельник, 25 сентября.

Ранее, 24 сентября, папа римский в интервью газете Corriere della Sera поделился мнением, что украинский конфликт корыстен и выходит за пределы разногласий между двумя странами. Он выразил сожаление, что некоторые государства продолжают поставлять оружие и тем самым способствуют продолжению боевых действий.

Франциск неоднократно осуждал конфликт между Россией и Украиной. В конце мая понтифик заявил, что мир будет достигнут лишь при диалоге Москвы и Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.