В Курской области семь населенных пунктов обесточено из-за атаки БПЛА

Украинский беспилотник в Курской области сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, в результате чего без света остались семь населенных пунктов. Об этом сообщил 26 сентября глава региона Роман Старовойт.

Атака произошла утром в селе Снагость Кореневского района.

«Никто из жителей не пострадал», — указал он в своем Telegram-канале.

Старовойт добавил, что, как только позволит обстановка, аварийные бригады начнут восстанавливать электроснабжение.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, незначительно повредив крышу здания.

За день до этого Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Над Курской областью беспилотник был сбит около 15:30 мск, над Белгородской — около 17:00 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.