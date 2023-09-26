Синоптик предупредил жителей столичного региона о грядущих заморозках

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 26 сентября рассказал, что заморозки ожидаются в ближайшие две ночи в столичном регионе.

«В ближайшие две ночи ожидается расширение зоны заморозков, будут они и в столичном регионе», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Леус, прошедшей ночью в Москве на базовой метеостанции города (ВДНХ) минимум составил +6,9 градуса. На других метеостанциях столицы было от +5 до +11 градусов. В Новой Москве минимальная температура воздуха составила 2,2 градуса тепла.

При этом синоптик указал, что в Московской области самая низкая температура была зафиксирована в Черустях: столбики термометров опустились там до +0,6 градуса.

По словам Леуса, похожая температура также была в Тверской и Новгородской областях. Местами отмечались заморозки. Например, в городе Холм Новгородской области минимум составил –3,1 градуса.

Ранее, 22 сентября, специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что с 25-го числа закончится бабье лето в Москве. К концу месяца температура опустится до +2...+3.