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В России создали универсальное контрастное вещество для МРТ и УЗИ

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Специалисты «Сколтеха» вместе с учеными из Швейцарии и Китая создали контрастное вещество, которое можно применять для проведения сразу трех видов диагностических исследований — для УЗИ, МРТ, а также нового оптоакустического метода. Препарат делает диагностику точнее и быстрее, так как повышает чувствительность и разрешающую способность снимков. При этом разработка делает исследования дешевле, уменьшает необходимое количество инъекций и дозу.

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Универсальный контрастный агент состоит из нанокапель, на которые с помощью послойного осаждения из раствора наносится краситель индоцианин зеленый и оксид железа — магнетит. Краситель поглощает свет и излучает звуковые волны. Это можно использовать для оптоакустики. Магнетит усиливает контраст при проведении МРТ. Из-за своей формы нанокапли хорошо заменяют газовые пузырьки, которые нужны для УЗИ.

«У разных методов визуализации есть свои преимущества, и в сочетании они будут дополнять друг друга — чувствительность и разрешение изображения будут выше. Кроме того, уменьшается инвазивность, поскольку вместо трех инъекций нужна только одна. Еще одно преимущество: известно, что с микропузырьками и наночастицы магнетита, и индоцианин зеленый, входящие в состав препарата, дольше не выводятся из кровотока, а это дополнительное время для формирования качественной картинки», — сказал один из авторов исследования, выпускник магистратуры «Сколтеха» Даниил Ноздрюхин.

По словам специалистов «Сколтеха», сейчас для каждого вида диагностики нужен свой контрастный агент. Например, для МРТ используют средство западного производства «Гадовист» на основе гадолиния — тяжелого редкоземельного металла. Но входящие в состав средства вещества могут накапливаться в головном мозге, что приводит к осложнениям. При УЗИ-диагностике используют агент на основе гексафторида серы в виде пузырьков газа. Однако разработка московских специалистов гораздо более стабильна, так как ее капельки дольше не лопаются, что увеличивает время действия вещества после инъекции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Капли на мозг: контрастное нановещество повысит точность УЗИ и МРТ

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