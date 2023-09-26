Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль

Нефтегазовым компаниям предлагают заплатить налог на сверхприбыль. Такой законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов 26 сентября. С документом ознакомились «Известия».

«Федеральный закон «О налоге на сверхприбыль» вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, законодатели предлагают существенно сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. К таковым авторы инициативы отнесли организации, которые в течение 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля, а также совершали операции по переработке нефтяного сырья. Кроме того, налог должен распространиться на организации, которые в 2022 году были участниками консолидированной группы налогоплательщиков и осуществляли деятельность по производству сжиженного природного газа.

Утверждается, что принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе.

«Если у этих компаний существенно возросла налоговая нагрузка и нет сверхприбыли, то они под действие сбора и не попадут. При этом законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет, сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.

Еще один автор документа, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» отметил, что особенно во время санкций и при непростых экономических условиях все компании, которые работают в России, должны облагаться налогом на сверхприбыль.

«За счет этих дополнительных средств можно было решить самые насущные социальные проблемы. Не думаю, что уплата сбора на сверхдоходы радикально изменит финансовое положение нефтегазовых компаний. Это одни из самых богатых организаций в нашей стране», — подчеркнул политик.

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