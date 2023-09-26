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Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
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Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну

Посол Эфиопии: туристы из РФ могут теперь получить визу по прибытии в страну
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российские туристы, направляющиеся в Эфиопию, теперь могут получить визу непосредственно по прибытии в аэропорт страны. Об этом 26 сентября заявил посол Эфиопии в РФ Чам Угала Урят в интервью ТАСС.

«Правительство Эфиопии приняло решение, что российские туристы могут прилететь откуда угодно в Аддис-Абебу и им будет выдана виза по прибытии. Таким образом, больше не нужно приходить в посольство за визой», — сообщил дипломат.

Он добавил, что те, кто приезжает в страну по делам, связанным с бизнесом, должны прийти в посольство для получения визы.

Чам Угала Урят отметил, что Россия и Эфиопия работают над тем, чтобы в будущем полностью отказаться от туристических виз. Сейчас безвизовый режим действует для дипломатов обеих стран.

«Я могу приехать и въехать в Россию в качестве дипломата, у меня не будут просить визу. И в Эфиопии то же самое. Но что касается остальных граждан — да, нам нужно работать вместе, потому что дружественные страны, такие как Россия и Эфиопия, должны обсуждать отказ от виз. И на данный момент мы работаем над этим», — отметил посол.

Он рассказал, что Эфиопия очень привлекательна для туристов, так как полна разнообразными достопримечательностями и хранит множество находок, которые будут интересны иностранцам в образовательных целях.

«В Эфиопии живут разные племена, с разными языками и разными обычаями, и это, знаете ли, привлекает туристов», — подчеркнул дипломат.

Чам Угала Урят обратил внимание и на природный облик своей страны, отметив, что 7% всех гор в Африке расположены как раз там. Посол уверен, что любителям восхождений понравится гора Рас-Дашэн, являющаяся наивысшей точкой страны.

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Ранее, 12 сентября, Угала Урят рассказал «Известиям», что участие Эфиопии в БРИКС расширит доступ страны к политическому и техническому опыту более крупных и развитых экономик. Он подчеркнул, что на группу стран БРИКС приходится около 30% территории мира, 42% мирового населения, около 27% ВВП и 20% торговли.

По словам посла, присоединение к объединению позволит Эфиопии получить финансовую поддержку Нового банка развития (НБР), а также даст возможности развития торговли и туризма.

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