Использование цифрового рубля сочли удобным для трансграничных расчетов

Цифровой рубль представляется привлекательным и удобным инструментом для проведения расчетов с дружественными странами, сообщил в интервью «Известиям» глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

«Нам известно, что такие перспективы обсуждаются на высоком уровне, и мы внимательно отслеживаем эти процессы. Но в целом выстраивание трансграничных переводов схоже с выстраиванием операций по другим каналам — ограничения лежат не в технологической плоскости, а в политической», — отметил он.

По словам Лунтовского, вопрос проведения трансграничных платежей в цифровом рубле можно обсуждать с теми странами, которые у себя цифровые валюты уже внедрили. Пока это три государства: Нигерия, Багамские острова и Ямайка, уточнил глава АБР. По его мнению, в первую очередь этот вопрос нужно решать с дружественными странами.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В России нет строительно-ипотечного пузыря, который был в 2008-м в США»