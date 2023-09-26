Девушка пострадала в результате ДТП в Петербурге

Девушка попала в реанимацию после массового ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом 25 сентября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что три легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Большевиков и улицы Антонова-Овсеенко.

Из одной машины спасателям пришлось деблокировать девушку. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

При этом информации о других пострадавших пока нет. В настоящее время уточняются подробности аварии.

Ранее в этот день в Орловской области в результате столкновения машины с деревом и последующего возгорания погибли два человека.