Два человека погибли при столкновении машины с деревом в Орловской области
В Свердловском районе Орловской области в результате столкновения машины с деревом и последующего возгорания погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Авария произошла утром в понедельник, 25 сентября, на 12-м км автодороги Змиевка – Никольское – Плоское – Поваляевы Дворы. По предварительным данным, 35-летний водитель Audi допустил съезд авто в кювет, где машина врезалась в дерево, а затем загорелась.
В результате ДТП автомобилист и его пассажир погибли на месте, пишет InfoOrel.ru. Личность последнего устанавливается.
На месте автокатастрофы работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства выясняются.
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