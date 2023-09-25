На западе Судана зафиксировано порядка 13 тыс. случаев заражения малярией

Около 13 тыс. случаев заражения малярией выявили в городе на западе Судана, об этом сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на местные власти. Город Эль-Фашер в провинции Северный Дарфур столкнулся с риском коллапса системы здравоохранения, передает телеканал «Известия». В связи с тем что ранее большинство больниц города приостановили работу из-за апрельских вооруженных столкновений в стране. Гендиректор минздрава Северного Дарфура заявил о нехватке лекарств против малярии и недостаточной поддержке для борьбы с эпидемиями. С 15 апреля в Судане идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией.

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