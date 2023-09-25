Завод бытовой техники Candy в Кирове будет закрыт из-за низкой прибыли

В Кирове будет закрыт завод бытовой техники, выпускавший продукцию под итальянским брендом Candy. Об этом 25 сентября сообщила газета «Коммерсант».

По словам источника, решение принял китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий брендом.

Работа предприятия была рассчитана на российский и европейский рынки, но после февраля 2022 года выручка завода стала падать. В апреле он приостановил деятельность. Теперь предприятие могут продать по цене недвижимости или обанкротить.

25 апреля президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что у итальянских компаний нет планов покидать российский рынок, несмотря на возникающие сложности в работе. Торрембини отметил, что некоторые итальянские компании уменьшили число сотрудников, но «никто не покинул Россию».

На фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, проводимой с 24 февраля 2022 года, и последовавших в связи с ней санкций Запада ряд западных компаний приняли решение приостановить работу на территории страны. Однако к настоящему времени часть из них уже вернулась или планирует вернуться на российский рынок под новыми названиями.