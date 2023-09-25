СБУ пыталась завербовать диверсантов в РФ и взорвать порт в Мурманской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытались завербовать диверсантов в России, для того чтобы взорвать крупный перевалочный порт в Мурманской области, через который осуществляется транзит угля в Африку и Европу. Об этом 25 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

В полицию обратилась 42-летняя жительница города Кандалакша, заявив, что ей предложили заработать незаконным путем. Женщина рассказала, что получила сообщение через соцсети, в котором злоумышленники попытались сагитировать ее за деньги совершить диверсию и взорвать морской порт.

В полиции отследили IP-адрес, с которого было отправлено сообщение. Он оказался зарегистрированным в Италии, предположительно, из-за использования VPN. Порт, который планировала взорвать СБУ, занимается перевалкой угля, добываемого в Кемеровской области. Грузооборот составляет 2 млн т в год.

Ранее, 18 августа, источник «Известий» в правоохранительных органах сообщал, что в Московской области предотвратили диверсию, готовившуюся завербованным СБУ мужчиной. Сотрудники украинских спецслужб в июле 2022 года завербовали 44-летнего Сергея К. при его задержании на блокпосту. По его словам, они надели ему мешок на голову, а затем вывезли в лес, где избили. В условиях физического давления он подписал соглашение о сотрудничестве с украинской разведкой.