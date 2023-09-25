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Эксперт рассказал, как отличить оригинальные Apple Watch от подделки

Обозреватель Черноусов: низкая цена на Apple Watch должна насторожить при покупке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Обозреватель «Известий» Иван Черноусов 25 сентября рассказал, как отличить оригинальные Apple Watch от подделки.

«Первое, на что стоит обращать внимание при покупке «яблочных» часов на вторичном рынке, — это цена. Если она меньше 10 тыс. рублей, то это должно насторожить, особенно если речь идет о новых часах, вроде седьмого, восьмого и девятого поколений. Кроме того, при покупке Apple Watch с рук всегда просите продемонстрировать работу гаджета в активированном состоянии. Должны работать функции вроде Siri», — сказал он.

Не лишним будет попросить у продавца серийный номер продукта, подчеркнул эксперт.

«Все оригинальные Apple Watch легко «пробиваются» по нему на сайте Apple. Там же можно посмотреть, действует ли на гаджет мировая гарантия, поскольку в России сейчас отремонтировать устройство не получится», — объяснил он.

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22 сентября в мире стартовала продажа iPhone 15. Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов сказал в разговоре с «Известиями», что при разработке серии новых iPhone верх взял холодный расчет: команда Тима Кука осознала, что фанатам будет достаточно переноса камеры и выреза Dynamic Island из прошлогодних iPhone 14 Pro в младшие по рангу iPhone 15 и 15 Plus, а оставшиеся инновации можно перенести еще на год.

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