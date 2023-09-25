Эксперт рассказал, как отличить оригинальные Apple Watch от подделки

Обозреватель «Известий» Иван Черноусов 25 сентября рассказал, как отличить оригинальные Apple Watch от подделки.

«Первое, на что стоит обращать внимание при покупке «яблочных» часов на вторичном рынке, — это цена. Если она меньше 10 тыс. рублей, то это должно насторожить, особенно если речь идет о новых часах, вроде седьмого, восьмого и девятого поколений. Кроме того, при покупке Apple Watch с рук всегда просите продемонстрировать работу гаджета в активированном состоянии. Должны работать функции вроде Siri», — сказал он.

Не лишним будет попросить у продавца серийный номер продукта, подчеркнул эксперт.

«Все оригинальные Apple Watch легко «пробиваются» по нему на сайте Apple. Там же можно посмотреть, действует ли на гаджет мировая гарантия, поскольку в России сейчас отремонтировать устройство не получится», — объяснил он.

22 сентября в мире стартовала продажа iPhone 15. Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов сказал в разговоре с «Известиями», что при разработке серии новых iPhone верх взял холодный расчет: команда Тима Кука осознала, что фанатам будет достаточно переноса камеры и выреза Dynamic Island из прошлогодних iPhone 14 Pro в младшие по рангу iPhone 15 и 15 Plus, а оставшиеся инновации можно перенести еще на год.