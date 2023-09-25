В посольстве РФ рассказали о взаимодействии с Южным Суданом в сфере образования

В последние годы Россия и Южный Судан наиболее активно взаимодействовали в области образования. Об этом 25 сентября «Известиям» сообщили в российском посольстве в Уганде, которое отвечает и за связи с Джубой, в преддверие официального визита президента Южного Судана Сальвы Киира в Москву 27–29 сентября.

«Отдельно отметим, что в последние годы заметное развитие получило взаимодействие в области образования: Южному Судану были предоставлены 25 государственных стипендий для обучения в российских вузах в 2023/24 учебном году и 20 мест для получения профессионально-технического образования в рамках реализуемой с 2023 года Республикой Татарстан программы «Алабуга Старт», — сообщили в дипмиссии.

По их словам, в ходе грядущей поездки Киир намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить на встрече «комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества в различных сферах».

В конце августа Киир, выступая на открытии встречи лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление (в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach), заявил, что Южный Судан заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, как молодая страна, Южный Судан будет искать в БРИКС партнера, который поможет развить в стране сельскохозяйственное производство, а в долгосрочной перспективе привести ее к промышленному росту.