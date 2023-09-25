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Заводу шампанских вин «Новый Свет» исполнилось 145 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Одному из старейших в России производителей игристых вин, заводу «Новый Свет», исполнилось 145 лет. Почти полтора века назад Лев Голицын основал на необжитых территориях предприятие, которое в кратчайшие сроки стало известным на весь мир. О том, как традиции сочетаются с современными технологиями, узнала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Сцену для празднования дня рождения смонтировали прямо на территории завода. На мероприятие съехались гости из разных уголков страны, для присутствующих выступают артисты «Ленинград Центра». За процветание предприятия здесь поднимают бокалы шампанского собственного производства.

«Мы расширяемся. Мы планируем выпускать после завершения реконструкции в районе 5 млн бутылок», — сказала генеральный директор АО «Зшв «Новый Свет» Татьяна Максимова.

День рождения завода — это праздник для каждого его работника. Инженер-технолог АО «Зшв «Новый Свет» Анна Старостина рассказала, что работает на предприятии уже половину жизни.

«Гордость, конечно. Очень приятно, что в такой день, в такой юбилей. Очень приятно, что меня оценили», — сказала она.

Ремюер Ирина Красногорова трудится на производстве уже 17 лет, через ее руки ежедневно проходит около 70 тыс. бутылок.

«Это моя семья. <…> Для меня все родные люди. Мы всегда стараемся работать под музыку и с хорошим настроением. С удовольствием работаем. Мы любим свою профессию», — призналась она.

Главный технолог АО «Зшв «Новый Свет» Дарья Задорожная является виноделом в третьем поколении.

«Несмотря на то что отец был против — он знает насколько был тяжелый труд, — я выбрала этот путь вопреки ему. Но не жалею ни о чем. Я очень люблю свою работу», — рассказала она.

«Новый Свет» стал российской Меккой производства высококачественных шампанских вин. На всемирной выставке в 1900 году именно российское шампанское завоевало Гран-при конкурса, и наград с каждым годом становится всё больше.

За 145 лет «Новый Свет» пережил многое — революцию, войну, сухой закон, но при этом остается одной из главных достопримечательностей юго-восточной части Крыма. В честь юбилея на прилавках появилось особенное, посвященное 145 -летию предприятия шампанское.

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