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Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Датский производитель игрушек Lego Group отказался от производства игрушечных кирпичиков конструктора из переработанных пластиковых бутылок, сообщает издание Financial Times в материале от 25 сентября.

«Lego отказался от получивших широкую огласку усилий перестать использовать при производстве кирпичиков пластик на нефтяной основе, после того как выяснилось, что использование нового материала ведет к увеличению выбросов углекислого газа», — сообщает издание.

Со слов главного исполнительного директора Нильса Кристиенса, для использования переработанного полиэтилентерефталата необходимо было бы переходить на оборудование нового типа, что повлекло бы за собой увеличение выбросов углерода.

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Компания Lego остается самым дорогим брендом игрушек в мире уже девятый год подряд. Как стало известно 15 февраля, стоимость Lego перевалила за $7,44 млрд. Также в топ-10 вошли американские бренды Fisher-Price ($879 млн), Barbie ($701 млн) и Hot Wheels ($410 млн) производства компании Mattel Inc., бластеры Nerf ($462 млн), коллекционная карточная игра Magic: The Gathering ($352 млн) от компании Hasbro Inc., игры под брендом Hasbro ($339 млн) и коллекционные фигурки Pop! ($409 млн), пояснила Brand Finance.

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