Токаев назначил Жусупова главнокомандующим Сухопутными войсками ВС Казахстана

Президент Республики Казахстан (РК) Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Талгата Койбакова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК и назначении на должность Асана Жусупова. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан», ― гласит сообщение пресс-службы.

Жусупов родился в 1973 году. Он проходил службу в различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады.

До вступления в новую должность Асан Жусупов находился на посту исполняющего обязанности командующего войсками регионального командования «Восток».

Ранее, 2 сентября, Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД. Новым главой МВД Токаев назначил Ержана Саденова. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел.