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«Известия» оценили инновации в спектакле юбилейного сезона Мариинки «Демон»

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Фото: пресс-служба Мариинского театра/Михаил Вильчук
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Принято считать, что «Демон» Антона Рубинштейна не входит в число главных русских опер. Но у этого названия есть особый магнетизм и романтический флер. Волшебное звучание лермонтовских строк, неповторимый колорит врубелевских полотен — в синтетическом оперном действе у музыки могут быть сильные союзники. Или соперники, что тоже неплохо. Постановочная бригада, взявшаяся за «Демона» в Мариинском театре, увы, упустила всё это из виду, отметили «Известия».

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Режиссер, художники по костюмам, по свету решительным образом отказались от привычных ассоциаций и перенесли действие в пространство, где Лермонтову и Врубелю не место. Условное, безвоздушное — там ничто не мешает эксплуатировать приемы превратно понятых «креативных индустрий». Спектакль буквально трещит от переизбытка «творческих находок», которые когда-то у кого-то удачно сработали, после чего превратились в предмет бесконечного тиражирования.

Режиссерскую неопытность Елизаветы Корнеевой усугубляют просчеты художника по костюмам Жанны Усачевой. Очень жалко Евгения Никитина: знаменитый бас-баритон в роли Демона заслуживает лучшего наряда. Поверх белой рубахи до колен с неровным подолом на нем надето что-то вроде короткого бушлата, перепоясанного массивным ремнем.

Всё бы ничего, но на спине у него еще блестящий объемный плащ, имитирующий пару крыльев. Случился момент, когда конструкция дала сбой и одно крыло съехало с плеча, но это полбеды. Главный просчет — необязательность одеяния. Выйди Никитин во фраке или пиджачной паре, зрители бы ничего не потеряли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 25 сентября, в 10:00

«Демон» с инновацией: как в Мариинке преобразили мистического героя

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