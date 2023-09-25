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Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ в лесном массиве

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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовой отряд десантников ВС РФ осуществил захват опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве. Минобороны 25 сентября показало боевую работу бойцов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне спецоперации.

С помощью беспилотников солдаты ВДВ обнаружили взводный опорный пункт ВСУ, благодаря чему российским военным удалось нанести удары по опорному пункту украинских боевиков артиллерией.

После этого шага российские десантники на минимальную дистанцию приблизились к украинскому опорному пункту, и с помощью экипажей БМД-4М поразили выявленные цели штатным вооружением прямой наводкой, отметили в Минобороны.

Впоследствии ВС РФ захватили атакованный опорный пункт, а украинская сторона отступила, оставив не только внушительное количество оружия и боеприпасов, но и не забрав с собой убитых и раненых сослуживцев.

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Ранее, 22 сентября, танковые экипажи Т-90М «Прорыв» подразделений тульских десантников на северском направлении прицельным огнем остановили противника, пытавшегося прорвать оборону российских позиций.

12 сентября военнослужащие штурмовых отрядов ВДВ отбили и зачистили опорные пункты ВСУ. В ходе ведения активной обороны расчетами БПЛА были обнаружены взводные опорные пункты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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