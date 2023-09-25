Власти РФ планируют собирать больше данных об авиапассажирах

Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в автоматизированные государственные системы. Об этом «Известиям» рассказал источник на авиарынке, знакомый с планами, и это подтвердили два собеседника в госструктурах.

Речь идет об автоматизированных централизованных базах персональных данных о пассажирах (АЦБПДП), они входят в состав единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Оператором системы является подведомственный Минтрансу РФ ФГУП «Защитаинфотранс».

Сейчас в эту систему передаются ФИО пассажира, дата рождения, данные документа, по которому оформлялась бронь, пункты отправления и назначения пассажира, дата поездки, пол и гражданство, номер телефона и адрес электронной почты, сообщили источники.

В дальнейшем к этим категориям добавится новая информация, например данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата), рассказал один из собеседников, знакомый с формированием новой нормативной базы.

Также это могут быть данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании, рассказал один из собеседников.

В госсистему также могут начать собирать данные о багаже, дате, когда пассажир бронировал билет, с кем он бронировал его и вносились ли какие-то изменения в бронь, уточнил другой источник. При этом он добавил, что пока точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.

«Известия» также направили запрос в Минтранс. Опрошенные редакцией крупные авиакомпании отказались от комментариев. В некоторых сообщили, что пока не знают о таких планах властей.

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Перелетная практика: власти хотят собирать больше данных об авиапассажирах