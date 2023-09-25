Дизайн модернизированной купюры в 500 рублей представят Совету директоров ЦБ

Работа экспертной группы по выбору символов и достопримечательностей для обновленной купюры в 500 рублей, которая планируется к выпуску в следующем году, завершена. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Белов.

По его словам, всего было рассмотрено около 40 достопримечательностей для оборотной стороны купюры. Зампред ЦБ напомним, она будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Наибольшее количество голосов было отдано символам Кавказа — это, конечно, Эльбрус, легендарные башенные комплексы, древняя Дербентская крепость. Кроме того, эксперты предлагали и другие памятники и знаковые места республик региона. На лицевой стороне будут отображены достопримечательности Пятигорска. Какие именно, вы скоро сами узнаете», — заявил он.

Сергей Белов также сообщил, что специалисты Банка России и Гознака уже разработали концептуальный дизайн 500 рублевой купюры.

«В ближайшее время мы будем выносить его на рассмотрение Совета директоров», — сообщил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью зампреда ЦБ Сергея Белова «Известиям»:

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