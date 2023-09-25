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«Атлетико» обыграл «Реал» в чемпионате Испании благодаря дублю Мората

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Фото: Global Look Press/IMAGO/PRESSINPHO/Cesar Cebolla
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Футбольный клуб «Атлетико» победил «Реал» со счетом 3:1 по итогам матча шестого тура чемпионата Испании, который состоялся на стадионе «Метрополитано» 24 сентября в Мадриде.

Счет на четвертой минуте матча открыл нападающий «Атлетико» Альваро Мората. На 18-й минуте форвард Антуан Гризман забил «Реалу» второй гол. Во время 35-й минуты немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос забил первый мяч в ворота «Атлетико». На 46-й минуте матча Альваро Мората оформил дубль, установив финальный счет, пишет «Спорт-Экспресс».

По итогам встречи «Атлетико» сохранил пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 10 очков. ФК «Реал» с 15 баллами находится на третьей позиции Ла Лиги. Первое место в рейтинге чемпионата занимает каталонская «Барселона», которая набрала 16 очков.

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Ранее, 20 сентября, мадридский футбольный клуб «Реал» в матче групповой стадии Лиги чемпионов обыграл дебютировавший в турнире берлинский «Унион». Встреча закончилась со счетом 1:0.

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