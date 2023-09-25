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В СП сочли возможным ограничить продажу однушек по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Поэтому льготные ипотечные программы должны ориентироваться на приобретение более комфортных типологий жилья, заявила в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты (СП) Наталья Трунова.

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«Необходимо, чтобы все ипотечные программы с господдержкой были направлены на те социальные группы, которые действительно без помощи государства не могут улучшить жилищные условия», — сказала она.

По ее словам, государственные стимулирующие программы должны расширять возможности обновления жилого фонда. Особенно это важно в малых и средних городах.

«Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это, всё-таки, больше жилье для одиноких людей», — подчеркнула Трунова.

По ее мнению, для комфортного проживания в идеале двум людям нужно не менее двух комнат в квартире.

«Ипотечные программы с господдержкой, в том числе льготного ипотечного кредитования, должны ориентироваться на приобретение гражданами более комфортных типологий жилья», — подчеркнула аудитор Счетной палаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Натальи Труновой «Известиям»:

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