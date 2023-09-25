В РФ назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США по оборонному соглашению

Переговоры между Вашингтоном и Хельсинки касательно нового оборонного соглашения (DCA), которое в том числе позволит размещать в республике американские военные базы, завершатся к концу 2023 года. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Финляндии.

«По финским оценкам, они (переговоры. — Ред.) завершатся к концу года. Российская реакция будет зависеть от содержания документа. Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности на основе своих национальных интересов», — рассказали в пресс-службе.

В дипмиссии РФ отметили, что детали соглашения до сих пор являются предметом обсуждений Финляндии и Соединенных Штатов.

По словам аналитика Института международных исследований МГИМО Никиты Липунова, до сих про неясно, будут ли эти базы постоянными, если они всё-таки появятся в республике. Как спрогнозировал эксперт, наиболее вероятным развитием станет «норвежский» сценарий. Он подразумевает, что вооруженные силы США получат доступ к некоторым военным объектам в Финляндии, где на «на ротационной основе» разместят контингент и технику.

Вашингтон и Хельсинки запустили обсуждение DCA в 2022 году. По информации финских властей, к настоящему времени состоялись уже три раунда двусторонних переговоров касательно соглашения.

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Вместо дислокации: Финляндия и США могут договориться о военных базах к концу года