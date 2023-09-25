В МИД РФ заявили о создании международного трибунала по преступлениям Киева
В российском парламенте и экспертных кругах обсуждается тема учреждения международного трибунала по военным преступлениям на Украине, сообщил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Как только будет выработана общая формула его проведения, инициатива будет реализована», — заявил он.
В том, что такой трибунал обязательно произойдет, нет никаких сомнений, считает Мирошник.
«Трибунал обязательно будет, и власти украинского режима обязательно понесут за всё ответственность — как и командиры, которые отдают преступные приказы, и исполнители этих приказов. Вопрос в том, в какой именно юридической форме это будет реализовано», — пояснил он.
По словам Мирошника, при Владимире Зеленском уровень национализма на Украине значительно вырос и перерос в нацизм и русофобию.
В июне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил о подготовке предложений по созданию международного трибунала по Украине.
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Найдутся все: в РФ создают международный трибунал по преступлениям Киева