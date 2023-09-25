Под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами

В Оренбургском районе на 26-м километре трассы М-5 «Урал» загорелись цистерны с нефтепродуктами. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Приблизительная площадь пожара составляла 500 кв. м. С возгоранием боролись 70 человек и 30 единиц техники, говорится в сообщении ведомства.

В 20:50 мск пожар был полностью ликвидирован. Причины возгорания пока неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 23 сентября, в городе Щелково Московской области на площади 1 тыс. кв. м загорелось двухэтажное здание. Во второй половине дня возгорание удалось ликвидировать, к этому моменту огонь распространился на 2 тыс. кв. м.