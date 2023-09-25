«Плохая история, когда одним можно всё, а другим выдают санкции»

Бывшего футболиста сборной ЮАР Макбета Сибайю можно назвать одним из лучших легионеров в российском футболе 2000-х. С 2003 по 2009 год он выступал за казанский «Рубин» и помог команде из столицы Татарстана сначала выиграть бронзовые медали в дебютном сезоне в РПЛ в 2003-м, а позднее — в 2008 и 2009 годах — взять и золото. Пиком карьеры южноафриканца в Казани стало выступление в Лиге чемпионов осенью 2009-го, обернувшееся сенсационной выездной победой над «Барселоной» (2:1) с Лионелем Месси, Хави, Андреасом Иньестой, Жераром Пике, Златаном Ибрагимовичем, Карлесом Пуйолем и другими мегазвездами в составе.

В сентябре 46-летний футболист побывал в Москве и поучаствовал в организованном РФС матче ветеранов «Спартака» и сборной мира в память о легендарном игроке красно-белых Илье Цымбаларе. В интервью «Известиям» Сибайя поделился самыми яркими воспоминаниями о «Рубине», легендарном тренере Курбане Бердыеве, экс-капитане казанцев Сергее Семаке и полузащитнике Александре Рязанцеве, а также высказал отношение к санкциям в отношении российских спортсменов.

«Не должны спортсмены страдать из-за политики»

— Часто бываете в России?

— В последние годы очень редко получалось приезжать, особенно в период пандемии, поскольку всё было закрыто — в первую очередь границы. Но в 2023 году уже три раза побывал в России. Мой последний визит в Казань случился в мае — «Рубин» пригласил на празднование 65-летия основания клуба. А в Москве был рад оказаться на матче памяти Ильи Цымбаларя. Хорошая игра в память о человеке, который стал легендой и внес свой вклад в историю футбола. Вспомнить об этом человеке игрой на домашней арене против «Спартака» — прекрасный способ почтить память Ильи.

— Вы сказали, что трижды были в России в этом году.

— Да, еще посещал летом в Санкт-Петербурге саммит Россия – Африка.

— И как вам?

— Отлично. Я очень рад, что Россия столько внимания уделяет Африке и поддерживает нас, чем может. Русские всегда к нам хорошо относились. Особенно я понял это, когда жил в России.

— Не сталкивались с расизмом в нашей стране? А то иностранные СМИ часто им пугают.

— Вы знаете, в какой стране я родился и живу? В ЮАР, пережившей апартеид. В некоторых странах расизм системный, на государственном уровне. В России такого даже близко нет и не было. Я семь лет жил в Казани, где особенно заметно разнообразие национальностей и религиозных предпочтений. Помню, как тепло меня приняли в городе и самом «Рубине», когда я только приехал туда. Ко мне относились с интересом, поскольку до этого многие не видели чернокожих парней. Но всегда с огромным уважением. Разве что любили потрогать дреды, которые я тогда носил. (Смеется.) В России мало людей с такими прическами. Приходилось даже объяснять, как их заплетать.

— А как вам недавний форум БРИКС в ЮАР?

— Надеюсь, таких мероприятий будет побольше. Жаль, что в Йоханнесбурге не было вашего президента. У нас в ЮАР многие с большим уважением и симпатией относятся к Владимиру Путину. Нас расстроило, что он не приехал. Мы с уважением относимся и к нему лично, и к России в целом. Южная Африка и Россия всегда были друзьями. И будут. Нужно только развивать отношения между нашими странами.

— Вы и ваши знакомые в ЮАР против санкций в отношении России?

— Да. Мне грустно смотреть на то, что происходит на Украине. Я знаю немало людей оттуда. Того же Сергея Реброва, с которым мы вместе выиграли первое чемпионство с «Рубином» в 2008 году. Но я знаю и Россию и уверен: ваша страна не будет делать ничего, если ты сам не проявил к ней враждебность. Так думают и многие в ЮАР. Есть и те, кто имеет другую точку зрения, но таких меньшинство. Все знают, как Россия борется за освобождение наций. И многое сделала для этого еще во времена СССР. Для ЮАР это особенно важный вопрос, поэтому у нас русских считают друзьями.

— Как вы отнеслись к тотальным санкциям в отношении российских спортсменов после начала событий на Украине?

— Считаю эти санкции несправедливыми. Политика и спорт вообще не ладят друг с другом. Плохо, когда ФИФА, МОК и другие международные спортивные организации впускают к себе политику. Особенно возмущает непоследовательность этих структур. До России десятки стран вели боевые действия на территории других государств, но их спортсменам за это ничего не было. Лично я считаю это правильным — не должны спортсмены страдать из-за политики. Это касается всех спортсменов, любой страны, в том числе русских. Нельзя было отстранять ваши команды от игр чемпионата мира, Европы, еврокубков. Плохая история, когда одним можно всё, а другим выдают санкции. Особенно в случае с Россией, которая пытается защитить себя и своих людей.

— Сборная России из-за санкций не может играть официальные матчи и с трудом находит соперников для товарищеских встреч — даже с африканскими сборными пока не получилось договориться. Верите в возможность матча Россия – ЮАР в этом или следующем году?

— Да. Я уверен, что он будет. И что наша федерация откликнется на предложение вашей. Сложности только в том, что в ноябре начнется отборочный турнир к чемпионату-2026 у африканских сборных. И надо будет организовать время, когда у нас нет официальных матчей.

«Казань и Россия для меня — как дом родной»

— Вы сами чем сейчас занимаетесь?

— Сейчас я дома помогаю с поиском игроков и развитием их карьеры. Еще у меня бизнес в сельском хозяйстве. Ну и помогаю взаимодействию других предпринимателей. Поэтому мне было так интересно побывать на саммите Россия – Африка. У нас в стране большой интерес к взаимодействию с российским бизнесом.

— Поддерживаете отношения с кем-то из партнеров по «Рубину»?

— Мы с ними всё время общаемся. Если я хочу приехать, то просто приезжаю. Казань и Россия для меня — как дом родной, я очень часто здесь бываю. Мне ведь даже визу не нужно получать, так что могу приехать в любое время.

— Следите за тренерской карьерой Сергея Семака?

— Не могу сказать, что постоянно наблюдаю за ним. Но видел отдельные матчи его «Зенита». Хорошо знаю только то, что он сделал «Зенит» доминирующей силой в России. Да, там и до него была сильная команда, но чтобы она пять раз подряд выиграла чемпионат — такого не было. Даже в те времена, когда я играл в России, у «Зенита» уже появились большие деньги и классные игроки. Но мы с «Рубином» всё равно два раза выиграли золото. Поэтому фактор тренера играет большую роль.

— Давно с ним общались?

— Мы с ним и в бытность игроками «Рубина» общались немного. Даже с учетом того, что играли на позициях недалеко друг от друга — я ближе к обороне, он к средней линии. Мы оба семейные люди, поэтому вне поля чаще всего уходили по домам. Но каждый делал свое дело. Семак очень умный парень, который своим футбольным интеллектом и лидерскими качествами сплотил раздевалку в «Рубине», что и позволило нам выиграть два чемпионата, хорошо выступить в Лиге чемпионов. Поэтому я не удивлен, что он так успешно тренирует «Зенит». Я бы с ним пообщался. Могу порекомендовать кого-нибудь из своих футболистов, если он заинтересуется. (Улыбается.)

— Недавно карьеру футболиста завершил Александр Рязанцев.

— Я думал, он давно ее завершил. (Улыбается.)

— Нет, еще полгода назад играл в РПЛ за «Торпедо».

— Удивлен, что он до сих пор играл. Ему сколько лет сейчас?

— Недавно исполнилось 37.

— А я закончил играть в 36. (Смеется.) Поэтому и удивлен. Но вообще он хороший парень. Помню, как он играл за «Рубин». Был очень дисциплинированным юношей.

— Его гол дальним ударом в ворота «Барселоны» до сих пор в России многие помнят, хотя прошло почти 14 лет.

— Да, отличный гол, просто великолепный. Но я больше восхищен тем, как мы планировали провести ту игру. И как Рязанцев сделал абсолютно всё, что было запланировано.

— Какая игра за «Рубин» для вас самая памятная?

— Я всегда говорю, что самая памятная — первая, когда мы проиграли ЦСКА со счетом 0:4. Это был первый матч «Рубина» в истории его выступлений в РПЛ. И тогда мы поклялись сделать всё, чтобы больше так не проигрывать. В итоге так и получилось. За следующие семь лет в Казани мы даже в Лиге чемпионов не проигрывали так крупно. Хотя случались обидные разгромы — как от венского «Рапида», когда мы попали в Кубок УЕФА после бронзы в дебютном сезоне в РПЛ. Первый матч «Рубина» в еврокубках, победа в Вене 2:0, а потом вылет из-за домашнего поражения 0:3. Очень было обидно.

— Неужели «Барселона» совсем не запомнилась?

— Даже не сам матч, а подготовка к нему. Тогда весь тренерский штаб настолько подробно донес нам, как надо играть, что усваивание этой информации отняло больше сил, чем игра на поле. Но поэтому мы и выиграли.

— Влияние Курбана Бердыева на тот успех было ключевым?

— Да. Он отличный тренер и хороший человек. Любит игроков, которые готовы бороться, сильны духом. Любит серьезных ребят, потому что сам серьезный человек. И с ним всегда было интересно говорить о футболе. Как и я, он готов о нем думать и говорить круглые сутки. Поэтому мы быстро поладили и отлично работали все семь лет моего пребывания в «Рубине».