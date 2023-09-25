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Юных москвичей познакомят с творческими профессиями

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Общегородской проект «Творчество как профессия» начнет работу в Москве 2 октября. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На выбор предлагается 15 творческих направлений, представленных в Москве. Среди них литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия. Ребята узнают об особенностях разных профессий, побывают на экскурсиях в офисах креативных компаний, смогут задать вопросы специалистам, примут участие в конкурсах», — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках проекта будут доступны кружки для детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Программа из 4 модулей включает в себя 26 занятий, посвященных разнообразным общим и узкопрофильным темам. Например, на лекциях об издательской деятельности слушатели узнают о нюансах полиграфической деятельности, а на кружках по звукозаписи познакомятся с работой музыкального продюсера. Также предусмотрена помощь по профнавигации молодежи.

Занятия длительностью около двух часов будут проходить в группах по 25 человек один раз в неделю с перерывом на зимние каникулы. Записаться на занятия можно через портал mos.ru.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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